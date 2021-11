Davidová på topp i Östersund – Kalkenberg beste norske

Marte Olsbu Røiseland ble beste norske i Östersund, men skjøt seg bort på liggende skyting. Foto: Anders Wiklund / TT via AP / NTB

NTB

Markéta Davidová var utilnærmelig på kvinnenes 15 kilometer intervallstart i Östersund lørdag. Emilie Kalkenberg overrasket med nitten treff og ble nummer sju.

De fleste slet med siktet i Östersund, men tsjekkeren Davidová var sikkerheten selv på standplass i tillegg til å holde høyt tempo i sporet. Hun vant foran østerrikske Lisa Hauser og tyske Denise Herrmann.

Kalkenberg, som hadde sent startnummer på intervallstarten, gikk inn til siste skyting uten en eneste bom og mulighet på pallplass. Med én bom på siste skyting røk pallen, men det var likevel godt nok til å bli beste norske, på en dag der de norske favorittene skjøt seg bort.

– I dag var det altfor mange bom på mange av oss, sa Ingrid Landmark Tandrevold til NRK etter løpet.

Forskjellige problemer

Tandrevold leverte strålende på liggende skyting, men slet igjen med å få det til å stemme på stående. Hun nøyde seg med én bom på første stående skyting, men da hun kunne legge ordentlig press på favorittene ved siste skyting, kom det to nye bom på stående.

– Jeg blir for defensiv og går tilbake til gamle dårlige vaner. Det var skikkelig dårlig rett og slett. Jeg er skikkelig skuffa over det, sa Tandrevold om siste skyting til NRK.

For Marte Olsbu Røiseland var det helt motsatt. Tre bom på liggende skyting ødela tross fullt hus på stående skyting. Hun havnet på tiendeplass.

Flere bom på Eckhoff

Tiril Eckhoff bommet én gang både på første og annen skyting. Med to tilleggsminutter tidlig i løpet, så det mørkt ut med tanke på pallplass. Da hjalp det heller ikke at det kom tre nye bom på de to siste skytingene.

– Det var litt bedre start enn i fjor, så jeg får ta med meg det, sa Eckhoff som gled inn på 30.-plass.

Hun og de andre norske får ny sjans i verdenscupen søndag, når de skal gå 7,5 kilometer sprint.