Zuccarello scoret to ganger da Wild knuste Winnipeg Jets

Mats Zuccarello scoret for Minnesota Wild mot Winnipeg Jets fredag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

NTB

Mats Zuccarello scoret to ganger for Minnesota Wild i 7-1-seieren over Winnipeg Jets i NHL fredag. Han er nå oppe i seks scoringer for sesongen.