Terentjev vant prologen i Ruka – kjempenedtur for Iversen

NTB

Russeren Aleksandr Terentjev var raskest i sprintprologen i langrennsverdenscupen i Ruka fredag. Johannes Høsflot Klæbo endte på tredjeplass som beste nordmann.

Terentjev vant prologen foran en annen overraskelse, franske Richard Jouve. Hele 1,62 sekunder skilte de to.

Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes viste også muskler ved å bli nummer tre og fire.

Emil Iversen.

Regjerende verdenscupvinner Aleksandr Bolsjunov, som ikke har hatt den enkleste sesongoppkjøringen, endte på åttendeplass.

Emil Iversen hadde startnummer én i Ruka. For trønderen endte åpningsrennet i en gedigen nedtur. Han var slått med over ti sekunder av prologvinner Terentev, og det ble raskt klart at det ikke ville holde til plass i utslagsrundene.

Pål Golberg ble nummer seks, mens Håvard Solås Taugbøl tok seg enkelt videre med 22.-plass. Verdenscupdebutanten Aron Åkre Rysstad sikret seg også plass i utslagsrundene som nummer 29 i prologen.

Sterk Terentjev

For prologvinner Terentjev startet jobben med å forsvare sammenlagtseieren i verdenscupen på beste mulige vis. Nytt av året er det nemlig at det deles ut verdenscuppoeng til de ti beste i prologen. Diggins sikret seg 15 poeng fredag.

Det var på forhånd varslet streng kulde i Kuusamo. Grensen for å avvikle konkurranser i verdenscupen er 20 minus. Da løperne ga seg i kast med prologen fredag morgen var man godt innenfor det.

OL i Beijing er sesongens store mål for langrennsløperne. Sprinten i Kina gås i fri teknikk. Den første verdenscupsprinten i den stilarten gås på Lillehammer neste helg.

Helene Marie Fossesholm vant på Gålå. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fossesholm sesongåpnet med seier på Gålå



Landslagsløper Helene Marie Fossesholm gikk sesongens første skirenn og tok seieren på 10-kilometeren i fri teknikk i norgescupen på Gålå fredag.

Fossesholm valgte å stå over de nasjonale åpningsrennene på Beitostølen sist helg fordi kroppen ikke føltes hundre prosent. Derfor var det knyttet stor spenning til fredagens start.

På Gålå var landslagsstjernen best fra start til mål, men fikk likevel tøff konkurranse av Vargar-løper Karoline Simpson-Larsen. I mål skilte det kun 11,2 sekunder de to imellom.

Strindheim-løper Berit Mogstad fulgte på tredjeplass, 21, 2 sekunder bak Fossesholm.

Høydesmell



Kathrine Rolsted Harsem tok fjerdeplassen, mens Julie Myhre endte som nummer fem.

Fossesholm har tidligere i høst slitt litt etter en høydesmell, men trener Geir Endre Rogn understreket i forbindelse med Beitostølen at forfallene der ikke hadde sammenheng med det.

Om Fossesholm stiller til start i verdenscuprennene på Lillehammer neste helg er ikke bekreftet.

Norgescupen på Gålå fortsetter med sprintrenn i fri teknikk lørdag. Søndag skal det gås 10 kilometer i klassisk stil.