NRK-sjefen hardt ut mot Fifa-svar på journalistpågripelser: – Utrolig

NTB

Fifa verken beklager eller kritiserer det qatarske regimet etter pågripelsene av to NRK-journalister. Kringkastingssjefen sier han er opprørt.

NTB har spurt Fifa om de har fått informasjon om pågripelsen av Ekeland og Ghorbani, om de vil ta dette opp med Qatars regjering, samt om de kan garantere for journalisters sikkerhet i Qatar.

Fotballorganisasjonen unnlater å kritisere landet og nevner isteden Qatars forklaring på hvorfor de to journalistene ble pågrepet. De kommer heller ikke med noen beklagelse.

– Fifa forsvarer prinsippet om pressefrihet. Vi har vært i regelmessig kontakt med lokale arrangører og NRK for å finne ut av omstendighetene rundt pågripelsen av et NRK-crew i Doha de seneste dagene, skriver en talsperson for Fifa i en epost via Thayssa Plum i medieseksjonen.

– Vi noterer oss uttalelsen fra Qatars kommunikasjonskontor der det heter at journalistene «med viten og vilje» brøt loven og tok seg inn på privat eiendom før de ble løslatt uten siktelse. Fifa vil fortsette å være i kontakt med NRK og arrangørene, som samarbeidet med og assisterte journalistene mens de var i Doha, heter det videre.

– Tror ikke det jeg leser

NRK-journalistene deltok på markeringen for at det var ett år til avspark i VM i Qatar. Deretter hadde de et lengre intervju med Nasser Al Khater, sjefen for mesterskapet.

De ble etterpå pågrepet på hotellet og fraktet til politistasjonen. Der tilbrakte de 32 timer på glattcelle før de ble løslatt.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til NTB at han er opprørt over Fifas svar.

– Jeg trodde nesten ikke det jeg leste. Det ser ikke ut som de har skjønt hva som skjedde. At et team på to journalister altså blir arrestert, fengslet, fratatt alt utstyr og nektet å ringe verken arbeidsgiver eller familie, står selvsagt overhodet ikke i forhold til den påstanden om at de skal ha filmet på feil sted, sier han.

Opprørt

Om det så skulle være at de to NRK-journalistene filmet på feil sted, var reaksjonen fra Qatars myndigheter mange hakk for streng, mener kringkastingssjefen.

– De gjorde dette helt åpent. Når noen filmer på feil sted, prikker du dem på skulderen og gjør dem oppmerksomme på at dette ikke er tillatt. Man fengsler ikke folk som jobber helt åpent på den måten, sier Eriksen.

Han sier det er riktig at de to journalistene filmet på privateid område hvor det bodde arbeidere, men understreker at de på forhånd ba om tillatelse til å filme der.

– Det fikk de der og da, og så tok de noen helt uskyldige opptak der, sier kringkastingssjefen.

– Mens lederen som ga dem tillatelsen var der.

Håper det ikke får nedkjølende effekt

Kringkastingssjefen sier NRK ikke har tatt stilling til hvorvidt episoden vil gjøre dem mer varsomme med å sende journalister til Qatar i fremtiden.

– Nå er vi først og fremst lettet over at de er tilbake i Norge, så skal vi bruke noen dager på å oppsummere erfaringer. Jeg håper både for NRK og andre mediers del at dette ikke får en nedkjølende effekt og at man får like god kritisk dekning av både idrettsarrangementet og forholdene i Qatar i fremtiden, sier Eriksen.

Han takker Fifa for bistanden de ga dem i forbindelse med å løse saken, men er oppgitt over organisasjonens reaksjon.

– At Fifa nærmest fordeler skyld i denne saken, er for meg helt utrolig, sier han.

NFF-sjefen: Forunderlig

– Det er bra at Fifa uttaler seg om saken, men dette er en ganske intetsigende uttalelse, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund til NTB.

– Ingenting nytt her, og det er forunderlig at Fifa ikke nevner det som denne saken egentlig dreier seg om – nemlig arrestasjoner og konfiskering av utstyr fra to journalister som ikke har gjort annet enn å gjøre jobben sin, innenfor helt ordinære rammer for presse- og ytringsfrihet, fortsetter Bjerketvedt.

Generalsekretæren sier han er spent på tilbakemeldingen på brevet de sendte Fifas president onsdag.

Overfor NRK betegner landslagssjef Ståle Solbakken Fifas uttalelser som et «selvmål».

– Jeg tenker at den er ynkelig, og den taler sitt eget språk. Dette gjør det vanskeligere for Fifa å få en forståelse for at de tar pressefriheten på alvor, sier Solbakken.

– Det skaper usikkerhet om qatarske myndigheter og Fifa som organisasjon i det hele har forstått hva dette dreier seg om, legger han til.