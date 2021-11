Vakker Lewandowski-brasse da Bayern vant i Kiev – Barcelona lever farlig etter poengtap

NTB

Bayern München feier all motstand til side i høstens mesterliga. Tirsdag kom den femte strake seieren da Dinamo Kiev ble slått 2-1 i vinterværet i Ukraina.

I samme gruppe måtte Barcelona nøye seg med 0-0 hjemme mot Benfica. Med seier i første CL-kamp under Xavis ledelse ville katalanerne slått følge med Bayern til cupspillet, men poengtapet gjør at laget kan bli nødt til å vinne borte mot Bayern 8. desember for å unngå at Benfica kniper 2.-plassen.

Den portugisiske klubben er to poeng bak, har hjemmekamp mot DInamo Kiev i siste runde og går foran Barcelona på innbyrdes oppgjør ved poenglikhet.

– Vi vet at vi sannsynligvis må vinne i München, men vi skal forberede oss godt og prøve å greie det, sa Frenkie de Jong etter en kamp der laget ikke kom nærmere enn unggutten Yusuf Demirs tverrliggertreff.

Bayern var allerede klar for cupspillet og kunne ha senket ambisjonsnivået etter å ha fått åtte forfall før reisen til Kiev, hvorav fem spillere i koronakarantene. Ufyselig snødrev ved avspark gjorde ikke oppgaven mer tiltalende, men Bayern slutter ikke å herje med sine CL-motstandere.

Et vakkert brassespark av Robert Lewandowski, hans niende scoring i de fem første gruppekampene i høst, ordnet ledermålet etter et snaut kvarter. Hjemmelaget yppet seg, men kom ikke nærmere enn et stolpetreff og et forgjeves rop om straffespark før Kingsley Coman doblet ledelsen.

– Ganske bra

Innbytter Denis Garmasj skapte ny spenning med sitt reduseringsmål i det 70. minutt, men Dinamo måtte nøye seg med å sprekke nullen i målprotokollen i høstens mesterliga. Et nytt poeng ble det ikke.

– Det var ikke vår beste kamp, men alt i alt er vi svært fornøyd med våre prestasjoner i mesterligaen, sa keeper Manuel Neuer til DAZN etter lagets 21. strake bortekamp uten tap i turneringen.

– Omstendighetene og forholdene tatt i betraktning var dette ganske bra, sa trener Julian Nagelsmann.

I det 14. minutt la Leroy Sané ut på et dribleraid før han overlot ballen til Benjamin Pavard, som prøvde skuddfoten fra distanse. Ballen traff midtstopper Ilja Zabarnji og spratt opp i lufta, og på akrobatisk vis brassesparket Lewandowski den i mål.

For annen gang i sin karriere har den polske stjernespissen scoret i ni mesterligakamper på rad.

Bommet på ballen

Etter en snau halvtime fikk Dinamo en kjempesjanse. Viktor Tsyhankov raidet på siden, men ble løpt opp av Leon Goretzka, som taklet ballen inn til Manuel Neuer. Keeperen skulle klarere, men greide å bomme fullstendig på ballen. Den trillet i stolpen og spratt ut i feltet før Pavard klarerte.

I det 38. minutt ropte hjemmespillerne og publikum på straffe da Vitalij Bugalskij falt om i feltet. TV-bildene lot til å vise at Lucas Hernandez tråkket på vristen hans i en løpsduell, men selv etter VAR-sjekk var dommeren av en annen oppfatning.

Fire minutter senere var kampen punktert. Thomas Müller hoppet elegant over Corentin Tolissos innlegg, og Coman kom til avslutning fra hjørnet av 5-meteren. Han løftet ballen over keeper og så den treffe både tverrligger og borte stolpe før den gikk inn.

Ny spenning

Snøværet ga seg, og banen ble ryddet i pausen så den framsto grønn og fin til den andre omgangen. Der hadde Mykola Sjaparenko en tidlig dobbeltsjanse for Dinamo, men Neuer revansjerte seg og reddet begge avslutningene.

Garmasj skapte litt spenning da Tsygankov spilte ham gjennom slik at han kunne score Dinamos første mesterligamål i høst. Like etter var kaptein Sergej Sydortsjuk nær utligning, men Neuer reddet så vidt.

Det var Dinamo som presset mot slutten, men Bayern holdt unna og er gruppevinner med fem strake seirer og 19-3 i målforskjell.

– Vi måtte gjøre endringer ved pause fordi Hernandez var skadd, og vi ble for passive, men vi sto imot, sa Nagelsmann.

Ifølge Kicker fikk Nagelsmann gode nyheter hjemmefra tirsdag. Serge Gnabry og Jamal Musiala, to av de fem spillerne i karantene, skal nå ha latt seg vaksinere.