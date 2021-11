AP: Eks-CIA-agent spionerte for Qatar før og etter VM-tildelingen

NTB

En tidligere CIA-ansatt spionerte for Qatar før og etter tildelingen av fotball-VM i 2022, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det amerikanske nyhetsbyrået gjengir utdrag fra en rekke dokumenter og vitneutsagn som viser at Qatar hyret en tidligere offiser fra USAs føderale etterretningsorganisasjon i forkant av Fifas tildeling av fotball-VM i 2010.

En av oppgavene var å spionere på VM-rivaler og å påvirke sentrale Fifa-representanter før avgjørelsen om mesterskapet ble tatt.

Amerikaneren har ifølge en rekke dokumenter også jobbet for Qatar i årene etter tildelingen, som har vært preget av flere skandaler om korrupsjon og kritikkverdige forhold for arbeiderne som har jobbet på VM-anleggene.

Leier vestlige etterretningsoffiserer

Sentralt i APs avsløring er opplysninger om at den tidligere CIA-agenten også tilbød myndighetene i Qatar tjenester som skulle «holde kontrollen» på landets gjestearbeidere.

Ifølge nyhetsbyrået føyer saken seg inn i et bilde av tidligere vestlige etterretningsoffiserer som tar oppdrag fra autoritære regimer i Midtøsten.

Tilbake i 2018 avslørte Sunday Times lignende forhold som det AP nå beskriver. Da var det snakk om opplysninger om at Qatars VM-komité hadde igangsatt hemmelige operasjoner for å sverte landene som konkurrerte om å få fotball-VM i 2022.

Benekter lovbrudd

Den omtalte tidligere CIA-agenten har overfor AP benektet at han har drevet med «ulovlig overvåking», og han mener at flere av dokumentene som brukes som dokumentasjon, er falske. Mannen har nektet å stille til intervju med AP eller svare utfyllende på spørsmål.

AP viser til dokumenter som beskriver hvordan eks-agentens selskap skal bruke teknologi og overvåkingsutstyr for å fremme golfstatens interesser.

– Tiden for utilstrekkelige tiltak og er over, og det er på tide å innse hvor viktig VM 2022 er for Qatar, heter det i et av dokumentene.

Andre dokumenter beskriver høyst utradisjonelle metoder som bruk av «psykologiske operasjoner» og «bestemt og aggressiv distraksjon» rettet mot Qatars fiender.