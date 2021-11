LeBron James suspendert i én kamp etter blodig slag

LeBron James ble sendt av banen mot Detroit Pistons etter å ha slått Isaiah Stewart med knyttet hånd. Foto: Carlos Osorio / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

NBA-stjernen LeBron James må stå over én kamp med karantene for første gang i karrieren etter å ha slått Isaiah Stewart under kamp søndag.