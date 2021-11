Zlatan om albuen mot Azpilicueta: – Skammer meg ikke

NTB

Zlatan Ibrahimovic fikk gult kort for en albue i nakken til César Azpilicueta da Sverige tapte for Spania i VM-kvalifiseringen, men er ingen angrende synder.

TV-kameraene viste ikke albue-treffet til Zlatan på tampen av kampen mellom Spania og Sverige, der spanjolene gikk til VM med 2-0 og sendte svenskene til omspill.

Den stygge albuetaklingen ble plukket opp av dommerteamet, og Zlatan ble belønnet med gult kort for opptrinnet.

I første omspillskamp må derfor Zlatan stå over med for mange gule kort, men stjernespissen angrer likevel ikke på det han gjorde mot Azpilicueta.

– Jeg gjorde det med vilje. Jeg skammer meg ikke over å si det, for han gjorde noe dumt mot min spiller. Han opptrådte overlegent mot medspilleren min, forklarer Zlatan i et intervju med The Guardian.

Han sier at han ville gjort det samme igjen.

– Det var dumt, men jeg ville gjort det igjen for å få ham til å forstå at sånt gjør man faen meg ikke. Han hadde ikke hatt baller til å gjøre det mot meg.

Omspillet i VM-kvalifiseringen avvikles med semifinaler 24. og 25. mars og finaler 28. og 29. mars. Trekningen av omspillet skjer på fredag.