Brann utestenger supporteren som urinerte på en fotograf

NTBs fotograf Trond Teigen (t.v.) i samtale med politiet på Sandefjord Stadion etter å ha blitt urinert og spyttet på av en Brannsupporter under kampen Foto: Geir Eriksen / NTB

NTB

En Brann-supporter ble søndag politianmeldt etter at han urinerte på en pressefotograf under en Brann-kamp. Supporteren har nå blitt utestengt.

Det melder BA mandag.

Hendelsen skjedde i første omgang av kampen mellom Sandefjord og Brann. En supporter urinerte i retning NTB-fotograf Trond Reidar Teigen, mens en annen person spyttet ham på skulderen, skriver Bergens Tidende.

Urineringen ble fanget opp av overvåkingskameraer på Sandefjords arena og den skyldige ble raskt identifisert. Nå er han også utestengt fra Brann Stadion på ubestemt tid, melder klubben i en pressemelding.

– Brann tar sterk avstand fra handlingen og beklager på det sterkeste til fotografen som ble rammet. Mandag var Brann i møte med supporteren, som forklarte sin versjon. Han har lagt seg flat og beklager sin oppførsel. Han aksepterer sanksjonen fra klubben, heter det i pressemeldingen.

Politianmeldt

Både Teigen og NTB anmeldte hendelsen til politiet, som nå etterforsker saken.

– Verken fotojournalister eller andre på jobb skal måtte oppleve slikt. Det er totalt uakseptabelt og i ytterste konsekvens truer det ikke bare tryggheten men også den journalistiske friheten til vår fotograf. Det må vi reagere på, sier redaktør for visuell avdeling i NTB, Christina Dorthellinger

– Utrolig

Teigen snakket med Bergensavisen etter kampen om den ubehagelige hendelsen.

– Det er første gang i mine tolv år som fotballfotograf at jeg har opplevd noe sånt. Det er også forunderlig at det skjer i en tid der supporterkultur er så mye omtalt. Og så er det ganske utrolig at voksne mennesker kan få seg til å pisse på folk, sier NTB-fotografen.

Brann vil ikke komme med flere uttalelser i saken og avventer politiet sin etterforskning.