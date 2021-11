Carrick takket Solskjær: – Emosjonelt

NTB

Michael Carrick får brått hovedtreneransvaret når Manchester United gjester Villarreal i mesterligaen. Han hadde ønsket en annen sorti for Ole Gunnar Solskjær.

Mandag møtte Carrick pressen foran den viktige europacupkampen på bortebane i Spania tirsdag.

– Gårsdagen var veldig emosjonell for meg og alle i klubben. Jeg har jobbet med Ole i tre år nå, og jeg har kjent ham enda lenger enn det. Det var tøft å se ham miste jobben, og man kunne tydelig se hvor mye Ole betød for alle i klubben, sa Carrick og fortsatte:

– Vi og Ole forstår at resultater betyr alt i denne bransjen. Dessverre får man ikke alltid det man fortjener. Jeg vil si tusen takk til Ole på vegne av meg selv, støtteapparatet og spillerne. Det var en glede å jobbe med ham. Jeg ønsker ham lykke til videre.

Nøkkelkamp

Carrick må fort riste av seg skuffelsen over å miste Solskjær og rette blikket mot tirsdagens kamp. En seier der vil bety avansement til cupspillet i den gjeve mesterligaen.

– Jeg forstår ansvaret som hviler på meg nå. Vi må snu det rundt og bevege oss raskt framover. Det har klubben ofte gjort, historisk sett. Vi ser veldig fram til kampen i morgen, sier Carrick.

Manchester United har uttalt at de ser etter en midlertidig manager som skal lede laget ut sesongen før en ny manager ansettes permanent. Lørdag venter serieleder Chelsea på bortebane.

Maguire: Må ta ansvar

Lagkaptein Harry Maguire slo på pressekonferansen fast at spillerne må ta en stor del av ansvaret for resultatene som førte til at Solskjær fikk sparken.

– Resultatene har ikke vært gode nok i det siste, og dessverre måtte Ole betale for det. Men vi må selvfølgelig ta mye av ansvaret. Vi har ikke vært gode nok, det vet vi, individuelt og som lag. De siste månedene har ikke vært i nærheten av gode nok, sa Maguire.

Også han fortalte om et vanskelig døgn siden nordmannen ble fjernet som United-sjef.

– Det har vært tøft for oss spillerne, for vi har så mye respekt for sjefen og jobben han har gjort her. Det er aldri hyggelig, og bare den følelsen i rommet da han snakket med oss i går … vi ville så gjerne lykkes sammen.