Cavendish på sykehus etter velt

Mark Cavendish fikk en kraftig smell da han veltet i Gent. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Les mer Lukk

NTB

Sykkelproffen Mark Cavendish (36) pådro seg brudd i to ribbein og en delvis punktert lunge da han gikk i bakken under et baneritt i Belgia søndag.