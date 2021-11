Therese Johaug med ny knockoutseier på Beitostølen

Therese Johaug tok ikke uventet en distansedobbel på Beitostølen. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Therese Johaug var igjen ustoppelig over 10 kilometer på Beitostølen. Hun satte inn et voldsomt kjør etter halvgått løp. Heidi Weng ble nummer to.