Arne Scheie om Solskjær-sparkingen: – Veldig trist

NRK-legende og Manchester United-fan Arne Scheie er skuffet over at Ole Gunnar Solskjær mistet jobben som Manchester United-manager. Foto: Lise Åserud / NTB

NRK-legenden og Manchester United-supporteren er en av mange som håpet på suksess med nordmannen i managerstolen på Old Trafford.

Søndag kom bekreftelsen fra klubben på at Ole Gunnar Solskjær ikke lenger er manager i Manchester United. Bekreftelsen kom etter lagets pinlige 4-1-tap mot Watford lørdag.

– Det er veldig trist at han er ferdig som manager for Manchester United, men jeg kjenner godt til mekanismene i fotball. Det blåser tøft på toppene når man ikke vinner fotballkamper, sier tidligere NRK-kommentator Arne Scheie til VG.

– Skuffende

Han sier til avisen at resultatet mot Watford var spesielt skuffende.

– Jeg hadde stor tro på at dette skulle snus mot Watford, som ikke er et topplag. Men forestillingen i går ga ikke bud på at det var veldig mange fremskritt. Det var skuffende å se Manchester United, som gjorde det vanskelig for seg selv med Harry Maguires utvisning, sier Scheie.

Han håper nå kristiansunderen velger å komme hjem til Norge for å trene et norsk lag. Utsiktene for en ny toppjobb i Premier League tror Scheie ikke er like store. Solskjær har ledet Molde to ganger.

– Umulig å styre skuta

– Det er som forventet etter det som har skjedd den siste tiden. Det har blitt for mange ydmykende tap - tap i det hele tatt. Det ser ut som ta spillergruppa hadde gitt opp Solskjær sitt prosjekt, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til Dagbladet.

Med-kommentator i TV 2 Kasper Wikestad mener Solskjær etterlater seg et bedre lag enn da han tiltrådte.

Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft sier til VG at Solskjær-avgangen måtte komme.

– Det var helt sikkert en lettelse. De siste par måneden er det klart at det var helt umulig å styre denne skuta. Det har vært en veldig tøff periode, sier Fjørtoft til VG.