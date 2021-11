Ruud foran semifinalen i ATP-sluttspillet: – Best når det gjelder

Casper Ruud mener han er best når det gjelder. Foto: Luca Bruno / AP / NTB

NTB

Casper Ruud mener at han er best når det gjelder som mest, og håper han kan videreføre det inn i semifinalen mot Daniil Medvedev i ATP-sluttspillet i Torino.

Det sier Ruud til NTB etter seieren mot Andrej Rublev som sikret ham plass i semifinalen i ATP-sluttspillet. Nordmannen har spilt god tennis hele år, men merker at han er best når han blir satt under press.

I de to siste kampene har han kommet under 0-1 i sett, men klart å hente seg mesterlig opp igjen. Torsdag var det Cameron Norrie som ble slått, mens det fredag var Rublev som fikk kjenne på nordmannens styrker.

– Det jeg tar med videre fra de to siste seierne er at jeg spiller bra når det er viktige baller og poeng. Jeg server også bra. Jeg hadde en god følelse fra torsdag, sier Ruud til NTB og fortsetter:

– Jeg vet at jeg kan prestere i de viktigste øyeblikkene.

Foran semifinalen mot verdenstoer Daniil Medvedev, håper Ruud at nettopp det kan hjelpe ham mot tøff motstand. Han venter at russeren vil sette ham på flere prøver.

– Forhåpentlig blir det flere jevne øyeblikk lørdag. Det hjelper å vite at man spiller bra når det gjelder som mest, sier Ruud.