Langrennssprinten på Beitostølen avlyst på grunn av kraftig vind

NTB

Den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen fredag går ikke som planlagt. Kraftig vind gjorde avgjørelsen om avlysning uunngåelig.

Rennets jury tok sin avgjørelse allerede kl. 08.00 fredag morgen, to timer før kvinnene skulle ut på sin kvalifisering.

– Det er ikke forsvarlig å gå skirenn så lenge vi nå sliter med å stå oppreist her, sier rennleder Torbjørn Broks Pettersen til NTB.

Han var på plass på skiarenaen grytidlig fredag morgen for å overvåke forholdene og utviklingen. Den svært erfarne rennlederen understreker at sikkerheten kommer først, og at det i tillegg er ventet mer vind utover dagen.

Juryen har derfor besluttet å stenge hele skiarenaen på Beitostølen.

– Det betyr at det ikke er noen som får trene her i dag, sier Broks Pettersen.

Rennleder Torbjørn Broks Pettersen og hans jury valgte å avlyse fredagens sprintrenn på Beitostølen på grunn av vindforholdene. Les mer Lukk

Må være på jakt

Allerede klokken 06.00 fredag møttes juryen til møte om gjennomføring av åpningssprinten. Da var forholdene greie, ifølge Broks Pettersen.

Deretter tok imidlertid vinden seg kraftig opp, hvilket førte til at arrangørene begynte jobben med å sikre telt og annet utstyr på arenaen for at dette ikke skule blåse av gårde.

– Vi må være på vakt, sier Broks Pettersen om faren vinden utgjør.

Muligheten for avlysning av sprinten ble luftet allerede torsdag formiddag. Da tydet værprognosene på at det skulle blåse kraftig hele fredagen. Enkelte vindkast ble spådd en styrke helt opp i 31 meter i sekundet.

Senere tikket det inn værmeldinger som var enda verre. Meteorologisk institutt sendte ut varsel om oransje farenivå for området, og det er det nest høyeste nivået for vindkast.

Ingen ny sprintsjanse

Rennleder Broks Pettersen avviser overfor NTB at det kan bli aktuelt å gjennomføre et sprintrenn på Beitostølen lørdag eller søndag, på bekostning av et av de planlagte distanserennene.

– Nei, det er ikke aktuelt. Det handler om både hensynet til TV-tider, kombinertrennene som skal gås og rennene til parautøverne, sier han.

Lørdag og søndag skal det dermed gås 10 og 15 kilometer for henholdsvis kvinner og menn. Lørdag er klassisk stil på programmet, mens det dagen etter er fri teknikk som gjelder.

Værvarslet for helgen viser betydelig mindre vind enn det som skal komme fredag.

Trangt nåløye

Langrennssesongen i Norge pleier å starte med sprintrenn på Beitostølen. Slik blir det ikke i år. Dermed mister landets beste sprintere enn gyllen mulighet til å vise seg fram ved inngangen til den viktige OL-sesongen.

Det er svært dårlig nytt for dem som akter å kjempe om en billett til vinterlekene i Beijing. Nåløyet for å komme med i den norske troppen er særdeles trangt.

Verdenscuppremieren i langrenn gås i finske Ruka om en uke. Der er sprint først på programmet.