Mjeldes første kamp fra start på åtte måneder – Chelsea slet seg til seier

Sam Kerr scoret Chelseas mål i 1-0-seieren mot Servette. Her takles hun av Amandine Soulard, som senere ble utvist for to gule kort. Foto: Adam Davy, PA via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Maren Mjelde spilte fra start for første gang på åtte måneder da Chelsea tok et nytt steg mot kvartfinale i mesterligaen. Det ble bare 1-0 over Servette.