Krüger ble angrepet av hunder på joggetur

NTB

Langrennsprofilen Simen Hegstad Krüger (28) opplevde å bli bitt i leggen og ankelen av småhunder da han nylig trente ute ved Sognsvann i Oslo.

Det forteller han til Dagbladet under torsdagens pressetreff på Beitostølen.

– To små og søte hunder kom bjeffende mot meg. Jeg tenkte egentlig ikke noe mer på det, før de plutselig gikk til angrep og begynte å bite meg i leggen og ankelen, sa Krüger og fortsatte:

– Jeg ble lettere sjokkert over at to hunder rett ved Sognsvann gikk løs med mindre de var trygge på mennesker.

28-åringen fikk en stivkrampesprøyte på legevakta etter angrepet. I tillegg tok han en antibiotikakur for å være på den sikre siden.

Krüger er klar til nasjonal sesongåpning i helgen. I 2018 ble han olympisk mester i skiathlon.