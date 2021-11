Therese Johaug tar Ingvild Flugstad Østberg i forsvar

Therese Johaug slår tilbake mot kritikerne som mener at det er feil at Ingvild Flugstad Østberg går rett inn på verdenscuplaget.

Fredag er det klart for nasjonal åpning i langrenn på Beitostølen. Torsdag holdt verdens beste kvinnelige skiløper, Therese Johaug (33), pressekonferanse.

Der fikk hun blant annet spørsmål om kritikken som har kommet mot skiforbundet etter at Ingvild Flugstad Østberg (31) gikk rett inn på laget til verdenscupåpningen uten å ha gått skirenn på om lag 20 måneder.

Johaug er klokkeklar på at hun mener Østberg fortjener plassen på laget.

– Jeg har stor forståelse for at det er ulike meninger rundt dette. Alle har sine argumenter for og imot, men jeg forsvarer Ingvild og Skiforbundet. Ingvild har levert fantastiske resultater i en årrekke, brakt pallplasser og medaljer til Norge. Jenta har ikke ligget på sofaen i halvannet år. Hun har trent og forberedt seg hver eneste dag på at kan gå skirenn. Det ser også Skiforbundet, og fysiske tester viser at hun holder et greit nivå. Og nå er det OL og internasjonale resultater som teller, sa Johaug på pressekonferansen ifølge VG.

– Prinsipielt feil

Østberg går ikke helgens sesongåpning på Beitostølen, men stiller altså på startstreken i verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg.

Etter planen skal Østberg gå tre skirenn før jul.

Det var Ola Kvisle som reagerte på at Østberg fikk gå rett inn på verdenscuplaget. Han er trener for Team Norconsult, som har flere sterke utøvere som ikke er på landslaget i stallen.

– Jeg synes det er prinsipielt feil at en utøver blir sendt direkte til Ruka uten å måtte kvalifisere seg på Beitostølen, etter så lang tid på sidelinjen. Det sender et signal om at ledelsen i Skiforbundet gjør akkurat som de vil, og viser liten eller ingen respekt for de nest beste og bredden i norsk langrenn, sa han til NRK tirsdag.

– Jeg har savnet henne veldig mye

Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg poserer med hver sine medalje under VM i Seefeld i 2019. Les mer Lukk

Johaug er veldig fornøyd med å Østberg tilbake på laget.

– Jeg har savnet henne veldig mye. Vi har hengt mye sammen, trent mye sammen. Det har vært uvant at vi ikke har hatt med henne, men en venner seg til det, sier hun.

Denne sesongen er vinter-OL i Beijing det store på terminlisten. Vinterlekene starter 4. februar.