Svensk stjerne dropper Tour de Ski

Jonna Sundling dropper Tour de Ski for å satse mot OL. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

NTB

Jonna Sundling har bestemt seg for å stå over Tour de Ski. Hun vil heller trene seg opp mot OL i Beijing en måned senere.

Sundling er regjerende verdensmester i sprint og har allerede sikret seg en plass på det svenske OL-laget. Derfor vil hun prioritere trening i opptakten.

– Jeg skal ikke gå Tour de Ski. Det var også planen min å droppe det sist sesong men da ble planene endret, sier hun til svenske Västerbottenskuriren.

Sist vinter endte Sundling som nummer 25 sammenlagt i touren. Foran OL er hun derimot klar på at hun ikke drar til Mellom-Europa i romjula.

– Jeg drar dit for å vinne, jeg vet ikke om jeg må si mer enn det, sier Sundling om OL.

Hun er den siste av en rekke svenske utøvere som dropper touren. Charlotte Kalla, Jens Burman og William Poromaa har sagt at de ikke skal delta. Også sprintkollega Maja Dahlqvist skal være på den usikre siden.

Sveriges største skistjerne, Frida Karlsson, har imidlertid planer om å stille.

Fra før har også Therese Johaug bestemt seg for å stå over skitouren. Hun skal heller til høyden for å forberede seg mot OL.

Tour de Ski starter 28. desember og varer til 4. januar.