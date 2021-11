Klæbos morfar trapper ned – fikk dobbelt så stor TV

NTB

Johannes Høsflot Klæbo sier det har vært tøffe dager etter at morfaren Kåre Høsflot ble rammet av slag. Han får ikke med treneren på renn med det første.

På Facebook setter Klæbo ord på hvordan den siste tiden har vært. Morfarens sykdom var en av årsakene til at langrennsstjernen står over helgens åpningsrenn på Beitostølen.

«Som mange sikkert vet, har det vært noen tøffe dager i det siste. Morfar fikk et lite slag i forrige uke og måtte tilbringe noen dager på sykehuset. Heldigvis gikk alt bra, og det er en stor lettelse å se han på beina igjen», skriver 25-åringen.

Trønderen forteller at han ville dele innlegget for å minne folk på at man ikke kan ta noe for gitt. Klæbo er vant til å ha morfaren i nærheten når han konkurrerer. Slik blir det ikke framover.

«Dessverre kan han ikke akkurat nå bli med meg på konkurransene mine som før, så jeg overrasket han med ny TV før sesongen braker løs. Dobbelt så stor som den gamle, så han kan se meg dobbelt så godt», skriver Klæbo.