Ragnhild Haga: Jeg har fått hjelp til å optimalisere vekten

Ragnhild Haga sier at vektoptimalisering er noe juniorløpere eller yngre langrennsløpere ikke bør drive med.

Den rutinerte langrennsløperen letter på sløret.

I et intervju med Dagbladet forteller langrennsløper Ragnhild Haga (30) at hun har fått hjelp av en ernæringsfysiolog ved Olympiatoppen for å optimalisere vekten, eller «tuning» av vekt, før viktige skirenn.

– Jeg har noen ganger gått opp i vekt om sommeren og ned i vekt om vinteren, for å være mer robust i sesongoppkjøring og å «tune» vekta inn mot de viktigste konkurransene. Med andre ord gjør jeg det samme som en del av herrene gjør. Jeg fikk også hjelp til å gjøre det, sier Haga til avisen.

Videre påpeker 30-åringen at vektoptimalisering ikke er noe juniorløpere eller yngre utøvere bør tenke på.

– Den siste brikken man legger

Hun hadde stor suksess som juniorløper uten å ha tenkt tanken om «tuning», ifølge henne selv.

– Jeg vet at de yngre kopierer mye av det de beste gjør. Når vi holder foredrag, må vi vekte hvert ord vi sier. Men det er likevel på tide å ufarliggjøre feltet ernæring, og si at vekt, eller nærmere bestemt kroppssammensetning, er bare en av mange faktorer. Det er ikke den faktoren man begynner med. Det er den siste brikken man legger, akkurat som med høydetrening, sier Haga til Dagbladet.

Vraket fra landslaget

Debatten om spiseforstyrrelser på toppnivå i norsk langrenn har rast i det siste, og spesielt på kvinnesiden har temaet blitt løftet frem av flere tidligere utøverne og ledere.

Denne sesongen er ikke Ragnhild Haga på langrennslandslaget. I forkant av OL-sesongen ble hun vraket, og nå satser hun på egenhånd frem mot OL i Beijing i februar.

Under OL i 2018 tok Haga to gull, henholdsvis på 15 kilometer fristil og stafett.