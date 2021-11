Tennisstjerner etterlyser forsvunnet kinesisk tennisspiller: – Jeg er i sjokk

Naomi Osaka er bekymret for den kinesiske tennisspilleren Shuai Peng, som forsvant like etter hun kom med anklager om seksuelle overgrep mot den tidligere visestatsministeren i Kina. Foto: Lynne Sladky / AP / NTB

NTB

Den kinesiske tennisspilleren Shuai Peng forsvant etter å anklaget en kinesisk politiker for seksuelle overgrep. Naomi Osaka og Novak Djokovic er bekymret.

Peng (35) anklaget den tidligere visestatsministeren i Kina, Zhang Gaoli (75), for å ha begått seksuelle overgrep mot henne for ti år siden. Etter anklagene på det kinesiske sosiale mediet Weibo 2. november, har ingen hørt fra Peng.

– Jeg var så redd den ettermiddagen. Jeg ga aldri mitt samtykke, jeg gråt hele tiden, skrev Peng på Weibo, ifølge NPR.

Innlegget på Weibo ble kjapt fjernet av kinesiske myndigheter, og kontoene hennes i sosiale medier forsvant like etter.

Nå har flere tennisprofiler etterspurt hvor det har blitt av Peng.

– Jeg har nylig blitt fortalt om en tennisspiller som har forsvunnet, kort tid etter at hun avslørte at hun har blitt seksuelt misbrukt. Sensur er aldri OK. Jeg håper Shuai Peng og hennes familie er trygge og OK. Jeg er i sjokk over den nåværende situasjonen og sender min kjærlighet, skriver Osaka på Twitter.

Verdensener Djokovic uttrykte også bekymring på en pressekonferanse tirsdag.

– Det er sjokkerende at Shuai Peng har forsvunnet, sa Djokovic.

Verken Zhang eller kommunistpartiet i Kina har kommentert anklagene fra Shuai Peng. På en pressekonferanse i forrige uke sa en talsperson for partiet at saken var ukjent.