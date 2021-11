NTB

Etter tirsdagens VM-forlis i Rotterdam la ikke Ståle Solbakken skjul på at han synes det er ille å vente så lenge på neste kamp.

– Det er forferdelig. Jeg blir en vanskelig mann (å ha med å gjøre) det neste halvåret, sa han på spørsmål om hvordan det føles at neste viktige kamp spilles i juni.

Ellers gikk tiden på pressekonferansen, mens nederlandske journalister utålmodig ventet på å høre fra sitt lags landslagssjef Louis van Gaal, mest med til å snakke om kampen. Men Solbakken var inne på samme tema på en av pressekonferansene før det som ble Norges siste kamp i denne VM-syklusen.

– Som landslagstrener synes jeg at jeg har det jævlig ganske ofte. Jeg er ikke helt vent til den måten å jobbe på, sa han da.

– Det skal jo være sånn. Mye står på spill, og du kan glede og skuffe ganske mange. Det lever jeg for så vidt fint med, men det er mange faser av jobben som jeg ikke liker. Jeg liker å jobbe med den gjengen her, og å stå på sidelinja i kampene. Det er givende på mange måter. Men så er det en del jeg ikke liker. At neste kamp går i mars, for eksempel.

Noe helt annet

Solbakken er vant til å være klubbtrener, der neste kamp aldri er langt unna, og der du kan påvirke spillerne på treningsfeltet nesten daglig.

Nå er han i en helt annen rolle. Landslagene har gjennom mange år fått stadig færre kamper, og spesielt dårligere tid til forberedelser foran hver kamp.

I sitt første år som landslagssjef rakk Solbakken å lede laget i 12 kamper, hvorav 10 i VM-kvalifiseringen. Det endte med seks seirer, tre uavgjorte og tre tap, og Norges 11. kvalifiseringsforlis på rad.

Norske koronarestriksjoner ga ham en svært vanskelig start, da hjemmekampen mot Tyrkia i mars måtte spilles i Málaga.

Ødelagt

– Vi var ikke klare, og jeg var ikke klar. Jeg hadde hatt laget bare i et kvarter og prøvde å gi for mye informasjon på den korte tiden vi hadde. Jeg traff heller ikke med laguttaket, sier han om kampen som ble tapt 0-3.

Hadde den kampen vært spilt på Ullevaal, med norsk seier, og alle andre kamper i gruppa hadde endt som de gjorde, så ville Norge vært klar for omspill i mars.

Det ville laget ha vært også om det hadde endt som gruppevinner i nasjonsligaen i fjor høst. En positiv koronatest gjorde at norske myndigheter satte hele troppen i karantene og sørget for at bortekampen mot Romania ikke kunne spilles.

Et norsk «nødlandslag» med spillere som ikke var tatt ut i den opprinnelige troppen reiste til Østerrike og var veldig nær å sikre gruppeseier likevel, men et mål rett før slutt ga motstanderen 1-1 da de norske jaktet 2-0-målet som ville gitt opprykk til A-divisjonen.

Mye tyder på at Norge uten koronakarantenen ville blitt gruppevinner og dermed fått en ekstrasjanse til VM-billett, og at laget ville ha sikret både bedre seeding i VM-trekningen og opprykk til A-divisjonen.