Målløst mellom Argentina og Brasil – Messi og co. VM-klare

Argentinas Lionel Messi ble felt av Matheus Cunha under kampen på Bicentenario-stadionet i San Juan i Argentina. Foto: Natacha Pisarenko / AP / NTB

NTB

Rivalene Argentina og Brasil spilte 0-0 i den søramerikanske VM-kvalifiseringen natt til onsdag norsk tid. Det var nok til å sikre Argentina VM-billett.

Brasil var allerede VM-klare før kampen, mens Argentina trengte enten seier eller hjelp fra andre lag for å sikre plass i VM allerede. Med ett poeng mot Brasil og tap for Chile mot Ecuador, kan Argentina dårligst ende som nummer fire i kvalifiseringen og er klare for VM.

Det blir Lionel Messis femte og kanskje siste VM for Argentina. 34-åringen var tilbake fra start for første gang siden 29. oktober og spilte hele kampen mot Brasil. I kampens siste minutt kunne Messi avgjort oppgjøret, men avslutningen gikk rett på keeper.

Med 0-0 beholder Argentina en imponerende rekke med kamper uten tap. De er nå ubeseiret de siste 27 kampene, som har resultert i blant annet Copa America-triumf og nå plass i VM.

Sist Brasil og Argentina møttes i september, ble kampen avbrutt etter bare seks minutter. Den ble stoppet av Brasils helsemyndigheter, av hensyn til koronareglene. Argentina-laget hadde da reist inn i Brasil bare timer før storkampen, med tre spillere som hadde vært i Storbritannia.