Ruud rystet verdenseneren – ble deretter feid av banen

NTB

Casper Ruud bød lenge Novak Djokovic på solid motstand i åpningskampen i ATP-sluttspillet i Torino. I tapet holdt han verdenseneren til tiebreak.

Tennisproffen fra Snarøya tapte med settsifrene 6-7 (4-7), 2-6. I perioder greide han å gjøre Djokovic ukomfortabel. Særlig i første sett ristet storfavoritten flere ganger på hodet.

Det gikk tyngre for Ruud i sett to. Der ble han brutt to ganger på sine tre første servegame, men kunne uansett være fornøyd med debuten i verdenstourfinalen. Ingen nordmann har tidligere tatt seg dit.

– Han var et par nummer for stort. Det er ikke mer å si. Han var vel ikke helt på topp i dag, og jeg kunne sikkert spilt bedre også, men han er verdens beste. Hvis man ikke er på topp, så får man det tøft, sa Ruud til Discovery.

– Alt i alt var dette en positiv kamp. Forhåpentlig blir de neste to motstanderne enklere å ha med å gjøre, la 22-åringen til.

Kun årets åtte beste poengplukkere spiller om tittelen i Nord-Italia. Turneringen markerer slutten på ATP-sesongen.

- Jeg tar med meg mye positivt fra denne kampen og inn til den neste, og forhåpentlig til den neste etter der igjen. Nå har jeg forhåpentlig fått unna den vanskeligste motstanderen med en gang og har fått en god indikasjon på hvor nivået ligger, hvordan banen føles og hvordan forholdene er, sa Ruud på spørsmål fra NTB under pressekonferansen.

Tre serveess

Ruud fikk en knallstart på den italienske hardcourten. Fra 0-30 kom han tilbake og brøt Djokovic i kampens første game. Underveis skled serberen og mistet racketen, men rakk å holde ballen i spill. I påfølgende veksling slo Djokovic i nettet.

Deretter holdt Ruud på egen serve og doblet ledelsen. Djokovic reduserte med et blankt game og brøt senere til 3-3 etter en norsk dobbeltfeil.

Verdensstjernen tok helt over og vant tre strake game, men med tre serveess på rad ordnet Ruud 4-4. På 5-4 overlevde nordmannen to settballer og kjempet seg deretter til tiebreak.

Der vippet det begge veier, men til slutt var Djokovic sterkest.

Lettere

Serberen fikk det langt mer behagelig i andre sett. Han brøt Ruud i åpningsgamet og gjorde det igjen til 4-1. Det var et forsprang som ble umulig å tette.

Ruud hadde tidligere møtt Djokovic én gang. Det gjorde han i semifinalen i Roma Masters i september i fjor. Også da ble det norsk tap i strake sett.

Casper Ruud er i grønn gruppe i Torino. De neste dagene skal han møte verdensfirer Stefanos Tsitsipas (Hellas) og verdensfemmer Andrej Rublev (Russland). De to beste fra hver gruppe går til semifinale.