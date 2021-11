Portugal mistet VM-plassen til Serbia i overtidsdrama

NTB

Serbia rappet VM-billetten ut av hendene på Cristiano Ronaldo og Portugal da en sen scoring ga gjestene 2-1-seier i Lisboa søndag.

Portugal ville være sikret førsteplassen i gruppe A med minst uavgjort i toppkampen. Det så lyst ut lenge, men ett minutt på overtid nikket Aleksandar Mitrovic inn serbernes vinnermål.

Fulham-spissen satte hodet på et innlegg fra Dusan Tadic, som selv hadde gjort 1-1 etter litt over en halv time.

Renato Sanches ga hjemmefansen tidlig noe å juble over. Allerede etter to minutter utnyttet han en forsvarsblemme hos Serbia la på til 1-0. Da var det nok mange med et hjerte for Portugal som trodde at mye var gjort.

I stedet må europamesterne fra 2016 belage seg på omspill i mars. Der må de vinne to kamper for å ta en av tre ledige billetter til neste års VM i Qatar.

Portugal og Serbia sto begge på 17 poeng før søndagens duell. En bedre målforskjell gjorde at Ronaldo og co. toppet tabellen ved poenglikhet.