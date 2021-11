Russisk selvmål sendte Kroatia til VM

Kroatia-kaptein Luka Modric og hans mannskap kunne juble for VM-plass søndag. Darko Bandic / AP / NTB

NTB

Fjodor Kudrjasjov var uheldig i den avgjørende VM-kvalifiseringskampen mellom Kroatia og Russland. Hans selvmål ga 0-1-tap og sikret kroatisk sluttspillbillett.

Russland ledet med to poeng på Kroatia før oppgjøret, og det var dermed en ren finale om gruppeseieren og direkteplass til VM i Qatar neste år. For russerne holdt det med uavgjort, og det så lenge ut til at det var nettopp det som kom til å bli utfallet.

Men ti minutter før slutt røk det. Kudrjasjov sendte ballen i eget nett og sikret kroatisk VM-plass til ellevill jubel for vertene.

Kroatia styrte oppgjøret de var avhengige av å vinne, men slet lenge med å få hull på byllen. Det var kun marginer som gjorde at de ikke fant nettmaskene i første omgang.

Det regnet fælt i Split søndag, og det vistes veldig godt med en ball som gjorde litt som den ville på den gjennomvåte gressmatta.

Ti minutter før slutt skulle imidlertid regnet hjelpe hjemmelaget. Innlegget fra den kroatiske vingen Borna Sosa stusset i bakken før ballen gikk via leggen til Kudrjasjov og i mål.

Dermed må Russland ut i omspill i VM-jakten. I de andre kampene i gruppa vant Slovakia 6-0 mot Malta, mens Slovenia slo Kypros 2-1.