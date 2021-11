Tidligere statsminister Erna Solberg uttalte lørdag at norsk fotball bør kutte ut snakket om boikott av fotball-VM i Qatar i 2022. Det får flere til å reagerere kraftig.

Blant de som reagerer er Ole Kristian Sandvik, talsperson for Norsk Supporterallianse.

– Forbannet tonedøvt, for å være helt ærlig. Det er fullt mulig å heie på landslaget og å være for boikott likevel, sier Sandvik til VG.

Lørdag uttalte Høyre-leder Erna Solberg følgende til samme avis:

– Jeg mener det er på tide å legge vekk den debatten og heller bruke tid til å heie på guttene. Og å gi dem kred for at de har gjort viktige markeringer for menneskerettigheter og mot rasisme. Jeg er stolt av landslaget vårt, sa Solberg.

Stemte mot boikott

Den tidligere statsministeren mener det er for sent med en boikott av VM i Qatar og viser til avstemningen i Norges Fotballforbund i sommer, da et flertall stemte mot boikott.

Solberg mener likevel man bør ta lærdom av hvordan Qatar endte opp med å få tildelt fotball-VM.

Høyre-lederen var selv til stede blant publikum da Norge kun klarte uavgjort mot Latvia i den viktige kvalifiseringskampen på Ullevaal lørdag kveld.

«Skuffende»

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt omtaler Solbergs utspill som «skuffende» overfor VG.

I sitt tilsvar til avisen sier Solberg at Høyres linje hele tiden har vært at det må være opp til idretten selv å bestemme om de ønsker å boikotte eller ei.

– Samtidig som diskusjonen rundt menneskerettigheter og avdekkingen av korrupsjon selvsagt må fortsette. Men mesterskapet er om ett år, og jeg mener at våre gutter skal delta hvis vi er så dyktige og heldige at vi klarer å kvalifisere oss, skriver hun i en e-post.