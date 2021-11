Reagerer på vaksinekrav før håndball-VM

NTB

Sportssjefen i Det danske håndballforbundet, Morten Henriksen, reagerer på at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har lagt ned vaksinekrav like før VM.

Det sier han ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Henriksen er spesielt misfornøyd med at beskjeden kommer tett på VM som starter 1. desember. Kravet vil ikke påvirke noen av spillerne i den danske troppen, men han mener likevel at det kan komme i veien for en rettferdig turnering.

– Jeg er rystet. Det er ikke profesjonelt, sier han til dansk TV2.

Han sier at det vil sette grenser for andre lag og hvilke spillere de da kan stille med, og sier at det er «på grensen til katastrofalt» om det vil holde noen av de beste spillerne ute av turneringen.

– Noen nasjoner kan rent praktisk ikke vaksinere visse spillere, sier han videre.