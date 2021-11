Arven etter Maradona: Etterlot seg gjeld på 860 millioner kroner

Nå må flere av den argentinske fotballegendens eiendeler selges for å gjøre opp boet.

Han ble hyllet, ikke bare for den fotballlegenden han var, men nærmest som en gud i Argentina, Diego Armando Maradona. Det er snart ett år siden 60-åringen døde som følge av akutt hjertesvikt i hjemlandet.

Han etterlot seg ikke bare noen ikoniske øyeblikk på fotballbanen og skandaleomsuste episoder utenom banen. Ifølge tyske Blick etterlot han seg også en gjeld på svimlende 86 millioner euro, tilsvarende 860 millioner norske kroner.

Auksjoneres bort

Ifølge avisen har familien bestemt seg for å selge unna en rekke eiendeler for å gjøre opp kjempegjelden. Et luksushjem i Buenos Aires-bydelen Villa Devoto, et feriehus i Mar de Plata og et ukjent antall luksusbiler tilhørende mannen mange mener var tidenes beste fotballspiller, skal nå under hammeren.

Det som derimot ikke får forlate familiens eie er de enorme mengdene medaljer, trofeer og kamptrøyer Maradona etterlot seg. Den samlingen ville nok gitt en anselig sum på auksjon, men familien bedyrer at det er for stor affeksjonsverdi knyttet til samlingen til at de vil la den havne utenfor familiens hender.

Ifølge avisen er både Maradonas ekskone, to døtre og siste kjæreste enige om vilkårene for auksjonen. De skal derimot ikke være enige i hvem som har ansvaret for gjelden eller hvem av dem som skal forvalte Maradonas bilderettigheter etter hans død.

Nasjonalt landemerke

Det er bare to uker siden argentinske myndigheter erklærte at Maradonas barndomshjem, i den fattige bydelen Fiorito, skal bli et nasjonalhistorisk landemerke. Det beskjedne hjemmet har i mange år forfalt, men vil fremover havne under myndighetenes beskyttelse.

I begrunnelsen bedyrer argentinske myndigheter at Maradonas kultstatus i argentinsk populærkultur «strekker seg langt ut over hans sportslige bragder og, forskerket av hans bortgang, er kanonisert som et av de mest gjenkjennelige symbolene på vår identitet».