Tidligere Bodø/Glimt-spiller Willis Forko er død

Her er Willis Forko i duell med Vålerengas Morten Berre under en eliteseriekamp i 2009.

Ble 37 år gammel.

Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren Willis Forko er død. Familien har bekreftet dødsfallet på Facebook, melder Avisa Nordland.

Forko, som er fra Liberia, ble 37 år gammel.

Han spilte for Bodø/Glimt mellom 2008 og 2010. Forko gikk bort tirsdag denne uken.

Bodø/Glimt-legende Runar Berg minnes Forko slik:

– Han var en veldig fin fyr, som alltid hadde et smil rundt munnen. Vi hadde det veldig artig i 2008, hvor vi hadde et meget godt lag, og gjorde det godt. Vi overrasket mange det året. Willis kom rett før sesongstart, og kom kjapt inn i laget. Spesielt godt husker jeg innlegget hans til Birkir Bjarnason da vi slo Strømsgodset 2–1 på bortebane. Det var en veldig trist nyhet å få at han har gått bort, sier Berg til Avisa Nordland.