Steven Gerrard ansatt som Aston Villa-manager

Steven Gerrard er ny Aston Villa-trener. Foto: Andreas Hillergren / TT News Agency via AP / NTB

NTB

Liverpool-legenden Steven Gerrard blir Aston Villas neste hovedtrener etter at Dean Smith fikk sparken sist helg.

Birmingham-klubben bekrefter ansettelsen på sitt nettsted torsdag. Det er ikke kjent hvor lang kontrakten er.

Den tidligere midtbanegeneralen har trent den skotske klubben Rangers siden 2018, og han ledet laget til sin første ligatittel på ti år i 2020/21-sesongen. Gerrard har over 700 kamper for Liverpool, og nå er det klart at han gjør til engelsk toppnivå, denne gang som hovedtrener.

– Aston Villa er en klubb med rik historie og tradisjon i engelsk fotball, og jeg er veldig stolt over å bli deres nye manager, sier Gerrard i en uttalelse.

Administrerende direktør i Villa, Christian Purslow, var selv ansatt i Liverpool som direktør under Gerrards tid hos de rødkledde. Nå skal de to gjenforenes. Gerrard har også trent lag i ungdomsavdelingen til de røde, og det er en egenskap Purslow verdsetter.

– Siden hans skifte inn i trenerrollen etter en flott spillerkarriere, er erfaringen fra arbeid med unge spillere i Liverpool-akademiet veldig viktig for oss her i Aston Villa, sier Purslow.

Dean Smith var ferdig som trener i klubben sist søndag etter en svak sesongstart. Laget ligger på 16.-plass med ti poeng i ligaen etter elleve kamper og møter Brighton i første kamp etter landslagspausen.