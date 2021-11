Maren Lundby blir hoppekspert på TV

NTB

Skihopperen Maren Lundby har tatt en pause fra den aktive idretten, men blir å se som ekspert i Viaplays verdenscupsendinger kommende vinter, melder Dagbladet.

Lundby bekrefter selv til avisen at hun har takket ja til tilbudet om å bli ekspert for Nent, som har overtatt hopprettighetene fra NRK.

Hun debuterer i neste uke, når herrene har sesongåpning i russiske Nizjnij Tagil.

– Planen er å være hoppekspert i studio og komme med mine syn på ting. Jeg håper det blir bra, og jeg gleder meg veldig, sier Lundby.

Hun kommer til å være «ringside» i to-tre verdenscuphelger, men skal hovedsakelig være studioekspert.

Det er den tidligere TV 2-profilen Kasper Wikestad som skal kommentere hopp for Nent den kommende sesongen. Han får med seg Andreas Stjernen som sidekommentator.

Maren Lundby var tidligere i høst åpen om at hun sliter med vektutfordringer. Det gjør at hoppstjernen allerede har konkludert med at hun ikke satser mot Beijing-OL. Totningen har samtidig ikke lukket døren helt for å prøve seg i hoppbakken i vinter.

Lundby avviser at karrieren er over.