De svenske skiskytterne sprengte forbundets bonustak: – Fikk bare halvparten av pengene

Sveriges skiskyttere gjorde det så bra i forrige VM at det nasjonale forbundet ikke hadde råd til å gi dem full bonusuttelling, skriver Aftonbladet.

Til avisen sier stjernen Hanna Öberg, som tok sølv på normaldistansen og to stafettbronser, at det ble et diskusjonstema etter sesongen.

Sveriges skiskytterforbund hadde i samråd med utøverne landet på et bonustak som alle trodde skulle være mer enn høyt nok. At 2020/21 skulle bli en suksessesong av det formatet den ble, hadde ingen av dem ventet.

– Vi fikk omtrent halvparten av bonusen, så det har vi snakket om. Vi har en bra dialog med forbundet. Man kan ikke forvente en rekordsesong hvert år heller, sier Öberg.

– Vi kom overens om et bonustak som vi tenkte at vi aldri kom til å nå, sier Sebastian Samuelsson, som tok fire VM-medaljer og åtte pallplasser i verdenscupen.

Generalsekretær Rikard Grip i Sveriges skiskytterforbund beklager bare delvis at de ikke kunne utbetale bonuspenger i henhold til avtalen per resultat. Samtidig avslører han at bonusbudsjettet er økt foran den kommende sesongen.

– Jeg synes vi hadde en bra dialog med løperne om hvordan vi håndterte det ut fra at vi oppnådde maksimal bonusutbetaling og hvordan vi fordelte det til de ulike personene. Vi har utviklet det nå og funnet en modell som alle er fornøyde med, sier Grip.