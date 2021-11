Fotballpublikummet er tilbake på tribunene – men i Skien, Oslo og Bærum kvier man seg

Stemning er en medvirkende faktor til at publikum har kommet tilbake på tribunene etter at koronarestriksjonene ble opphevet i slutten av september. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Odd, Vålerenga og Stabæk kommer dårligst ut i en sjekk av om fotballpublikummet er tilbake på eliteserietribunene etter opphevelsen av koronarestriksjonene.

Tilskuerne er på full fart tilbake for å følge Eliteserien i fotball for menn. Tallene så langt viser kun en liten endring i forhold til tilsvarende runder i forrige normalsesong, 2019.

I gjennomsnitt har 5614 tilskuere fulgt runde 20 til 26 fra stadionplass i år. Sammenlignet med tilsvarende runder i 2019 er tilskuersnittet bare 437 lavere (ned fra 6051).

– Det er svært gledelig at folket er tilbake, og at flere klubber har en økning er fantastisk bra. Klubbene har jobbet svært godt i sitt nærområde. De har vært kreative og gjort tilleggsaktiviteter som konserter, «fanzone» og aktiviteter opp mot kampene som har gitt en fin effekt. Dette viser at hardt arbeid gir resultater, sier kommersiell leder Pål Breen i Norsk Toppfotball til NTB.

Bodø/Glimt gikk gjennom suksessesongen i fjor nesten uten tilskuere på grunn av pandemien. I 2019 ble det sølv, mens i år har laget vært i toppen gjennom hele sesongen. Det har gitt 536 flere tilskuere i gjennomsnitt. I tillegg er det byggearbeider på Aspmyra, så det tallet kunne trolig vært en del høyere.

Stemning

– At Bodø/Glimt og landslaget gjør det godt, gjør at norsk fotball er på fleres lepper. Dette kombinert med spenning både i toppen og bunnen av eliteserien merker vi at øker interessen for norsk fotball, sier Breen.

– Vi har akkurat kjørt en publikumsundersøkelse, og der kommer det fram at stemning er faktor nummer én for at folk ønsker å dra på kamp. Når spenningen og rivaliseringen er til stede, blir stemningen bedre. Norsk Toppfotball ønsker å berømme supportergrupperingene som lager liv på tribunene, fortsetter han.

Rosenborg og Brann har faktisk hatt en økning i tilskuertilgangen med henholdsvis 850 og 675 tilskuere i gjennomsnitt. For Branns del skyldes nok den største økningen at stadion var under omfattende ombygging i 2019-sesongen.

Også Haugesund kan vise til positive tall når det gjelder økning, men bare 17 flere i snitt har sett kampene i 20. til 26. runde.

Sliter

Lagene som ser ut til å slite med å få publikum til å velge fotball fra tribunen i stedet for fra TV-stolen, er Odd, Vålerenga, Stabæk og Strømsgodset. I Skien kan forklaringen være at man var med i medaljekampen for to år siden, mens det i høst har vært færre høydepunkter.

Heller ikke serietoer Molde kan si seg fornøyd med at de har hatt nesten 1000 færre tilskuere enn for to sesonger siden, da laget ble seriemester.

Viking henger litt bedre med på tabellen denne sesongen enn for to år siden, men har 236 færre tilskuere i snitt i år. Laget holder tredjeplassen og kan ta sin første medalje på 14 sesonger.

Sandefjord og Ranheim er ikke tatt med i beregningene ettersom de ikke spilte i eliteserien i henholdsvis 2019 og 2021-sesongen.