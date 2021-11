Håkon Opdal legger opp

NTB

Tidligere landslagskeeper og mangeårig Brann-profil Håkon Opdal (39) har bestemt seg for å gi seg som fotballspiller etter årets sesong.

Det opplyser Brann på sitt nettsted.

– Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal spille fotball lengre. Jeg har tatt avgjørelsen nå i høst, og det kjennes riktig. Jeg er takknemlig for at jeg har fått holde på så lenge og føler at jeg har utviklet meg hele veien, sier Opdal.

Han har spilt for Brann i to perioder, og i mellomtiden var han i danske Sønderjyske og i Start. Opdal spilte 12 A-landskamper for Norge og er serie- og cupmester med Brann.