Alt stoppet opp for TV 2-profil Ernst A. Lersveen etter coronasykdom: – Nå må jeg ha hjelp her

Fikk corona i april. Fire måneder senere sa kroppen stopp.

I april ble Ernst A. Lersveen alvorlig syk med corona. Det fortalte TV 2-reporteren til Nettavisen i juni.

I et lengre intervju med Dagbladet onsdag forteller han åpent om de dramatiske ettervirkningene, som traff ham midt i brystet under en joggetur på Bygdøy i august, altså fire måneder etter at han hadde blitt smittet.

– Jeg sendte melding til fastlegen min og skrev: «Nå må jeg faen meg ha hjelp her. Jeg får ikke jogga. Altså, verden stopper jo», forteller den ellers så spreke 68-åringen til avisen.

Hjerteflimmer



Ernst A. Lersveen har bakgrunn fra avisa Glåmdalen og NRK Radiosporten. Siden 90-tallet har han vært ansatt i TV 2, der han har dekket både fotball og, etter hvert mer og mer, vintersport.

Den profilerte sportsjournalisten forteller om en akutt sykdomsperioden med feber og svimmelhet i dager og uker, før han omsider kom seg igjen.

Så kom den tunge joggeturen da det stoppet helt opp.

Undersøkelser skulle vise at Lersveen hadde fått hjerteflimmer. Løsningen ble elektrosjokkbehandling. Elektriske støt i narkose.

– Mental sperre



I dag lever Lersveen og jobber for fullt.

– Men det er en litt sånn mental sperre. Man går med en uro for å få det igjen, sier Lersveen til Dagbladet.

Ifølge hjertespesialisten på Volvat, der elektrosjokkbehandlingen ble foretatt, var hjerteflimmeret en ettervirkning av coronaen, skriver avisen.