Linn Svahn mister OL.

Den svenske langrennsstjernen Linn Svahn går glipp av vinter-OL i Beijing, melder Expressen.

21-åringen måtte gjennom en skulderoperasjon for ni uker siden. Onsdag melder hun at det ikke blir noen OL-tur til Beijing for henne. Den beskjeden fikk hun rett etter operasjonen.

– Med én gang jeg våknet, fikk jeg høre at du ikke kommer til å reise til OL i vinter, sier Svahn til Expressen.

Skadet skulderen

Langrennsyndlingen sier at det har tatt meg en stund å forsone meg med situasjonen,

– I går lå jeg på gulvet, klemte hunden min og bare gråt, sier Svahn.

Svahn skadet skulderen for sju måneder siden i et verdenscuprenn i Ulricehamn. Operasjonen ble gjort fordi rehabiliteringen ikke har gått som ønsket.

Store forventinger

Svensken har ni verdenscupseirer, men har vært uheldig i mesterskap. Det var knyttet store forventninger til Svahn før VM i Oberstdorf i vinter.

Skulderproblemene gjorde at VM-drømmen tok slutt allerede i semifinalen på sprinten.

Nå går også OL i vasken.