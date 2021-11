Hyller Therese Johaug som lagspiller: – Helt fantastisk

Da Marit Bjørgen la opp forsvant samtidig en lagbygger av de sjeldne ut av kvinnelandslaget.

Ingen kunne som Bjørgen samle troppene, trøste lagvenninnene og motivere for nye triumfer i langrennssporet.

Bjørgen er mestvinnende VM-medaljør i langrenn med 26 medaljer, hvorav 18 gullmedaljer. I 2020 gjorde hun comeback som langdistanseløper.

Hun etterlot seg derfor et enormt tomrom idet hun gikk sitt siste skirenn med flagget på brystet i 2018.



Tilbake satt et landslag uten en opplagt lederskikkelse, og som fortsatt var preget av Johaugs utestengelse etter den utmattende doping-dommen.

– Therese kan matche Marits bidrag inn mot laget

Nå viser det seg at det nettopp ble Johaug som skulle fylle vakumet etter at Bjørgen-epoken var over. Ikke bare i skiløypa, men også sosialt.

– Jeg husker det var mange spørsmål om det der da Marit ga seg, men Therese har bidratt minst like bra som Marit gjorde. Kanskje på en litt annen måte, men i sum er jeg helt sikker på at Therese kan matche Marits bidrag inn mot laget, bekrefter landslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

Johaug har de siste årene dominert fullstendig i skiløypene og befestet sin posisjon som verdens beste kvinnelige skiløper.

Men til tross for utallige seire i verdenscupen, til sammen 77 enkeltseire, 14 VM-gull og OL-medaljer i alle valører, har hun ikke bare nok med seg selv.

– Hun har vært helt ekstremt viktig

Therese Johaug (t.v.) og Marit Bjørgen ler på pallen etter verdenscuprenn i Oslo i 2014. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Iversen har sett en Johaug som har vokst på all motgangen. I dag opplever han en skiløper som går foran, ikke bare som et forbilde på trening og i konkurranser, men også som lagbygger.

– Jeg har opplevd Therese helt fantastisk. Hun er nok mye mer moden og reflektert. Både treningsmessig, men ikke minst med tanke på lagbygging. Hun har vært helt ekstremt viktig, mener landslagstreneren.

Ekspressen fra Dalsbygda rapporteres å være i god rute frem mot sesongåpningen, og ikke minst til vinterens store mål; OL i Beijing. Da står individuelt OL-gull høyt på ønskelisten.

Trener i høyden – dropper Tour de Ski



Ifølge TV 2 tar Therese Johaug sikte på å trene i høyden fram til 26. desember. Hun har allerede varslet at hun dropper Tour de Ski som varer fra 28. desember og avsluttes 4. januar.

– Jeg vil prøve å få med meg de skirennene jeg kan gå før jul, og så blir det å prøve å få til et høydeopphold inn mot jul. Slik det ligger an nå, så skal jeg ikke gå Tour de Ski. Men det kan jo endre seg om jeg kjenner at jeg trenger flere skirenn, sa skistjernen til NTB i slutten av oktober.

26. november er det verdenscupåpning i finske Ruka. OL i Beijing starter 4. februar 2022.