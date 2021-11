Rosenborg kobles til serbisk trener

NTB

Milos Milojevic (39) er en kandidat i Rosenborgs trenerjakt, erfarer Nidaros. Selv vil ikke serberen kommentere ryktene.

RBK jobber for å finne en erstatter for Åge Hareide etter årets sesong. Mandag kveld skriver Nidaros at Milojevic har snakket med trønderne.

«Jeg har ingen kommentar. Jeg er Hammarby-trener og har fokus på de tre siste kampene», skriver serberen i en tekstmelding til Fotbollskanalen.

Det svenske nettstedet har også kontaktet Hammarbys sportssjef Jesper Jansson. Også han er lite snakkesalig.

– Milos har avtale med oss. Hva Rosenborg gjør, kommenterer ikke jeg, sier Jansson.

RBKs styreleder Ivar Koteng ønsker heller ikke å kommentere Milojevic-koblingen.

Milojevic har vært Hammarby-trener siden juni. Den gang skrev han under en kontrakt med Stockholm-klubben ut 2024-sesongen. Han gikk ubeseiret med sju seirer på sine ni første kamper med laget.

Hammarby ligger på femteplass i Allsvenskan og er fire poeng bak byrival og tabelltreer AIK. Tre runder gjenstår av sesongen.

Tidligere i høst ble Rosenborg sterkt koblet til Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen, men hans suksess i Europa kan ha gjort ham attraktiv for større fotballjobber.