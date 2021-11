Pogba haltet av med lårtrøbbel på landslagssamling

Paul Pogba går av banen etter å ha blitt utvist som innbytter i Manchester Uniteds 0-5-tap for Liverpool. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

NTB

Paul Pogba risikerer å miste kamper for Frankrike og Manchester United de neste ukene. Mandag skrek han i smerter og tok seg til låret under en skuddtrening.

Et videoklipp og flere stillbilder viser dramatikken som oppsto på Frankrikes treningsfelt nord for Paris. Pogba kom med et smertehyl da han dunket til en ball.

Midtbanestjernen hinket deretter av gressmatta. På veien ga han landslagssjef Didier Deschamps tegn på at det dreide seg om en skade i låret.

Det var kun Pogba og Bayern München-backen Benjamin Pavard som deltok på skuddtreningen mandag kveld. Resten av den franske troppen hadde fått en ekstra fridag etter helgens klubbkamper.

Pogba spilte ikke i Manchester Uniteds derbytap hjemme mot City lørdag. Han sonet da den andre av tre kamper for det røde koret han fikk i 0-5-nederlaget for Liverpool.

Nærmere undersøkelser vil avdekke skadeomfanget for Pogba. Hvis det er en strekk, kan han miste en rekke kamper for både Frankrike og United i tiden som kommer.

Frankrike har igjen oppgjør mot Kasakhstan hjemme og Finland borte i VM-kvalifiseringen. De spilles henholdsvis 13. og 16. november.