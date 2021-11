HamKam vant og sikret opprykk til Eliteserien

NTB

HamKam er tilbake på toppnivået i norsk fotball for første gang siden 2008. Opprykket ble sikret med 1-0-seier i Stjørdal på trener Kjetil Rekdals bursdag.

Hamar-laget har vært suverent best i 1. divisjon i år og trengte bare ett poeng i lørdagens bortekamp mot Stjørdals-Blink for å sikre opprykket. Da Kristian Eriksen gjorde 1-0 kvarteret før slutt, gikk bortefansen av hengslene og skjønte at eliteserieplassen var i boks.

HamKams spillere og supportere samarbeidet om å legge et reklameskilt i bakken i jubelen etter publikumsyndlingen Eriksens mål.

– Vi vinner Obos-ligaen, og det var viktig for oss. Det var et av målene vi hadde igjen i år, sa Rekdal, som fylte 53 år lørdag, til Discovery.

– Jeg vant også cupfinalen med Aalesund i 2011 på bursdagen min. Det er en fin dag å vinne fotballkamper på, fortsatte HamKam-treneren.

Snuoperasjon

Rekdal ble ansatt som HamKam-trener i august i fjor og fikk raskt sving på sakene. I år har laget tatt ytterligere steg og vunnet 19 kamper så langt. Særlig hjemme på Briskeby er Rekdals lag blitt en fryktet motstander.

HamKam lå sist på tabellen da Rekdal tok over laget ni kamper ut i fjorårets sesong. Siden er det blitt 99 poeng på 49 kamper i 1. divisjon.

– Det har vært over all forventning. Jeg har en utrolig lojal spillergruppe som jobber beinhardt. De krummer nakken, står på, trener hardt og har lyst til å bli bedre. Det pleier å bli bra når du har sånne spillere tilgjengelig, sier han.

Dramatikk

Det eneste laget under opprykksplassene med mulighet til å ta igjen «Kamma», var Jerv. De tapte 0-2 borte mot Bryne og misbrukte dermed også sjansen til å ta innpå serietoer Aalesund.

Aalesund spilte bortekamp mot Fredrikstad lørdag, og den ble av det dramatiske slaget. FFK vendte 0-1 til 2-1 i løpet av to minutter i 2. omgang, men på overtid sørget Quint Jansen for at kampen endte 2-2.

Dermed er Aalesund fire poeng foran Jerv og seks foran Fredrikstad foran de to siste serierundene.

Grorud berget plassen

Det er også spenning rundt de to siste plassene som gir opprykkskvalifisering KFUM Oslo slo Sogndal 3-1 lørdag og er dermed likt med sogningene på 40 poeng. To poeng bak dem følger Åsane, som tapte 2-3 borte mot Grorud.

I bunnen av tabellen ser det mørkt ut for Strømmen, som tapte 2-4 med ti mann borte mot Raufoss og har fem poeng opp til kvalifiseringsplassen når to kamper gjenstår.

Grorud er sikret fornyet kontrakt i 1. divisjon som følge av helgens resultater.