Zverev stoppet Ruud i Paris

NTB

Casper Ruud spilte god tennis, men ble et nummer for liten mot den tyske OL-mesteren Alexander Zverev i Paris Masters. Kvartfinalen endte med 5-7, 4-6-tap.

I en underholdende kamp var det den 4.-seedede tyskeren som klarte å skaffe seg de nødvendige bruddene som avgjorde kampen. Men forskjellen på spillerne var langt fra like stor som da Ruud ble utklasset 1-6, 3-6 i Cincinnati Masters i august.

Fredag kveld fulgte de to tennisstjernene hverandre tett fram til stillingen 5-5 i første sett. Da satte Zverev Ruud ordentlig under press og brøt nordmannens serve, før han deretter servet hjem settet med 7-5.

I annet sett ble nordmannen brutt allerede i sitt andre servegame av den hardtslående tyskeren. Zverev spilte med meget god kontroll i egne servegame, og det viste seg umulig for Ruud å vende kampen.

Dermed blir det Zverev som skal møte verdenstoer Danijl Medvedev i lørdagens semifinale. I den andre semifinalen møtes verdensener Novak Djokovic og den formsterke polakken Hubert Hurkacz.

Ruud kan uansett smile over sin innsats i Paris Masters. Med kvartfinaleplassen sikret han billett til ATP-tourfinalen i Torino senere i måneden. Han står over neste ukes turnering i Stockholm for å forberede seg til sesongfinalen.