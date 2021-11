Italiensk avis etter Glimt-sjokket: – Dommeren gjorde feil

José Mourinho hadde nok å tenke på under hjemmeoppgjøret mot Glimt torsdag.

NTB

De italienske avisene var ikke nevneverdig imponerte etter torsdagens 2-2-oppgjørt mellom Roma og Bodø/Glimt. José Mourinho får høre det.

– Dommeren gjorde en feil, men det er mye å jobbe med for Roma sin del. Mourinho søkte revansje etter 1-6-tapet for Glimt, men for å være helt ærlig klarte han ikke det, skriver Gazzetta dello Sport.

Samtidig velger avisen å rette oppmerksomheten mot de to straffesparkene Roma muligens skulle hatt, slik også Mourinho gjorde etter kampen.

– To straffer burde blitt gitt som følge av at både Brede Moe og Morten Konradsen handset i egen boks, men dommeren ga det ikke. Det er nemlig ikke VAR før i en finale. Og uten VAR er det ingen mulighet for å se hendelsene i etterkant, skriver avisen videre.

Avisen skriver videre at kun én spiller leverte godkjent – Stephan El Shaarawy. Han fikk 7 på børsen, mens Tammy Abraham og Henrikh Mkhitaryan bare fikk 4,5. Roma som en enhet fikk 5 av 10.

– Kontroversiell poengdeling, var overskriften til Football Italia. Også de trakk fram de to situasjonene der Roma muligens skulle hatt straffe.