Sprangridning fjernet som deløvelse i moderne femkamp

NTB

Etter en hendelse under Tokyo-OL er sprangridning nå fjernet som deløvelse i moderne femkamp. Det bekrefter Det internasjonale forbundet for moderne femkamp.

Grepet blir gjort for å bevare idrettens OL-status. Bekreftelsen kom sent torsdag.

Forbundsstyrets beslutning kommer som en følge av en episode under sommerens Tokyo-OL som skapte store overskrifter.

Den tyske treneren Kim Raisner skal der ha slått en hest som viste motvilje mot å gi seg i kast med hinderbanen. Raisner ble etterpå diskvalifisert fra sommerlekene.

TV-bilder viste også at treneren fra sidelinjen oppfordret rytteren Annika Schleu til å slå hesten da den gjentatte ganger nektet å lystre.

Moderne femkamp består av svømming, fekting, løping og skyting – foruten sprangridning. I sistnevnte gren skal utøverne ri en for dem ukjent hest. De får kun 20 minutter på å skape et bånd og et tillitsforhold med hesten før konkurransen.

Sykling skal være en aktuell erstatter for sprangridning, skriver The Guardian , ifølge NRK.

De neste sommerlekene arrangeres i Paris i 2024.