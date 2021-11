Mourinho raste mot dommerne etter poengdelingen mot Bodø/Glimt

NTB

José Mourinho var alt annet enn blid etter oppgjøret mot Bodø/Glimt. Han mente Roma ble snytt for to straffer i 2-2-oppgjøret på Stadio Olimpico torsdag.

Portugiseren sa ikke noe om hvilke hendelser han mente burde ledet til straffer, men var likevel svært oppgitt:

– Dommerne må forklare, men de sier ikke noe, sa Mourinho til Viasport etter kampen.

– Hva gjorde dommeren galt, spurte Viasports Jan Åge Fjørtoft på indre bane.

– Så du kampen, svarte Mourinho syrlig, og ba Fjørtoft om å komme med sin mening flere ganger.

– Fortell meg. Kom igjen, du vet svaret, ikke sant? Du så det ikke? Fortell meg hva du så? Så du det ikke engang på en skjerm? spurte Mourinho videre.

– Du mener dommeren stjal poeng fra dere i dag?

– Selvfølgelig.

Og 58-åringen ga seg ikke der:

– De er et godt lag. De har gode spillere, de har to skudd, scorer to mål og resultatet ble 2-2. Vi skulle hatt to straffer og hadde fire eller fem flere sjanser til å score, sa portugiseren.

Kjetil Knutsen brukte ikke nevneverdige krefter på å diskutere Mourinho etter kampen.

– Jeg vet ikke, men jeg har ikke merket så veldig mye. Først og fremst så var det en voksen dommer utpå der. Hvis du ser hvordan benken deres hele tiden angriper fjerdedommeren, og hva vi får lov til hvis jeg er en halv meter utenfor linjen. Det er et spill, og det var det også etter den første kampen vår, sa Knutsen.