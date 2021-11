Noah Solskjær forlater Norge og prøver lykken i England

NTB

Noah Solskjær (21) har bestemt seg for å avslutte sin lånekontrakt med Sogndal og skal reise til England på jakt etter mer spilletid.

Det opplyser Sogndal-trener Erik Bakke til klubbens nettsider.

Ole Gunnar Solskjærs sønn, som er på lån fra eliteserieklubben Kristiansund, har spilt ni kamper for A-laget i år, og skal nå være klar for et utenlandsopphold.

– Etter ønske fra Noah, ville han nå se seg om etter mulig spilletid andre steder. Nå reiser han til England og ser etter muligheter for førstelagsfotball utenfor ligasystemet, sier Bakke.

– Vi ønsker Noah lykke til i England, og så er han alltid velkommen tilbake for å hilse på oss her i Sogndal, avslutter han.