Klubbdirektør ble latterliggjort da han prøvde å låne Haaland

NTB

Det tyske nivå to-laget Jahn Regensburg ville låne Erling Braut Haaland i 2019. Klubbdirektør Christian Keller fikk kun latter tilbake fra Salzburg-leiren.

Hendelsen fant sted like etter at jærbuen hadde blitt solgt fra Molde til østerrikske Salzburg. Da hadde Jahn Regensburg i 2. Bundesliga fått øynene opp for Haaland.

– Vi har speidere i Østerrike og så Haaland i en av hans første kamper etter overgangen til Salzburg. Jeg tok til motet og ringte en i klubben for å høre om han var tilgjengelig for utlån, sier Keller i onsdagens utgave av den tyske avisen Mittelbayerische Zeitung.

– Han lo høyt. Men det var verdt forsøket, sier han videre.

Haaland forlot Salzburg i januar 2020 til fordel for Borussia Dortmund. Der har han siden bøttet inn mål.

Den tyske stjerneagenten Volker Struth uttalte onsdag at han tror et Haaland-kjøp neste år vil få en totalramme på så mye som 2,9 milliarder kroner.

– Jeg tror overgangen vil finne sted i 2022. Haaland har en utkjøpsklausul. Totalpakken med lønn i fem år og agenthonorar vil trolig ligge i området 250 til 300 millioner euro, sier Struth til Sport Bild.