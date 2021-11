Ronaldo-mål på overtid i begge omganger berget United: – Han er som Michael Jordan

Cristiano Ronaldo sikrer Manchester United et viktig mesterligapoeng med 2-2-scoringen på overtid mot Atalanta. Foto: Luca Bruno, AP / NTB

NTB

Cristiano Ronaldo scoret på overtid i begge omganger og berget 2-2 for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-lag i bortekampen mot Atalanta.

Duván Zapata herjet med United og bidro med mål og assist da Atalanta så ut til å ta tre poeng og skyve Solskjær ut i mer trøbbel. Men på overtid fikk Ronaldo treff på volley og scoret målet som løftet United fra tredje- til førsteplass i mesterligagruppa.

Atalanta greide ikke å klarere et United-angrep, og Mason Greenwood vippet ballen til Ronaldo, som hogg til fra 17 meter og så ballen forsvinne inn ved stolpen. VAR sjekket målet for mulig hands på Greenwood, men det ble godkjent. Ronaldos 139. mesterligascoring var verd ett poeng.

Solskjær lette etter sammenligninger med Ronaldo på idrettens øverste hylle.

– Cristiano er en av de beste som noensinne har spilt fotball. Jeg er sikker på at det er den samme følelsen Chicago Bulls hadde med Michael Jordan i laget, sa han med henvisning til basketballens aller største navn.

Ronaldo er nå oppe i 127 mål for Manchester United i ulike turneringer. Det er ett flere enn Solskjær scoret for klubben.

– Om det er noen du ønsker skal få en sjanse i siste sekund så er det Cristiano. Han har berget oss så mange ganger, og det er greit for meg at han har flere mål enn meg, sa Solskjær.

Hadde flaks

Dagens mann medga at United var litt heldig.

– Det er alltid vanskelig å møte Atalanta, men vi trodde helt til slutt. Jeg hjalp laget mitt til ett poeng, og jeg er veldig glad. Vi gir aldri opp, og dette var et godt resultat for oss, sa Ronaldo i et intervju vist på TV 2.

– Vi hadde litt flaks til slutt, men slik er fotball.

United leder gruppa med samme poengsum som Villarreal, som slo Young Boys 2-0 med scoringer av Étienne Capoue og Arnaut Danjuma. I neste runde møtes tetduoen til toppkamp i Spania. Atalanta lurer to poeng bak og kan ta seg forbi taperen.

– På en skala fra 1 til 100 er frustrasjonsnivået mitt nå 1000. Det virket som de var ferdige, men vi møtte en utrolig spiller i kveld. Fortsatt har vi vår skjebne i egne hender, sa Atalanta-trener Gian Piero Gasperini.

Målkonge

Josip Ilicic ga Atalanta en flott start med scoring i det 12. minutt etter svakt keeperspill av David de Gea. Paul Pogba ga hjemmelaget en kjempesjanse til å doble ledelsen med et fryktelig balltap etter en halvtime, og bare oppofrende stopperspill av Bailly hindret 2-0.

Så haltet Raphaël Varane ut med vond hamstring, og Solskjær ble tvunget til å endre formasjon fordi han ikke hadde flere stoppere. Bailly hadde erstattet skadde Victor Lindelöf i 5-3-2-formasjonen som ble en kjempesuksess mot Tottenham i helgen, men uten Varane ble det 4-2-3-1.

På overtid i den første omgangen ble Ronaldo den første United-spiller siden Ruud van Nistelrooy i 2003 med scoring i fire mesterligakamper på rad. Mason Greenwood slo en fin stikker til Bruno Fernandes. Portugiseren var gjennom, men han valgte å hælsparke ut i feltet til sin landsmann, som enkelt kunne skyte ballen i hjørnet. Dermed var Solskjærs menn inne i kampen igjen.

I det 56. minutt sviktet Uniteds offsidelinje. José Luis Palomino slo i bakrom, og Zapata startet bak ryggen på Eric Bailly. Harry Maguire mente at han hadde rykket ut nok til å sette Atalanta-spilleren offside, og det mente også linjedommeren, som løftet flagget. Zapata stormet inn og lurte ballen i mål før dommeren blåste. Etter langvarig VAR-titting ble målet likevel godkjent, og det sto 2-1.

Stolpe-ut

United kunne fått en drømmestart. Allerede i det 5. minutt spilte Teun Koopmeiners ballen rett til Luke Shaw, som satte i gang en hvass kontring. Den endte med at Scott McTominays skudd endret retning på Palomino. Keeper Juan Musso satt på rumpa og så ballen trille i stolpen.

Litt senere var det McTominay som endret retning på et framspill fra Remo Freuler slik at han utmanøvrerte eget forsvar. Zapata stormet fram på siden og slo skrått ut. Ilicic skjøt fra 16 meter, men ballen gikk ganske rett på De Gea, som ikke greide å holde den ute. United mente at Mario Pasalic sto i offsideposisjon og forstyrret keeper, men ble ikke hørt.

– Jeg synes det var offside. Han ødela sikten til David, som vanligvis ikke slipper inn den, sa Solskjær.

Pogba bød Atalanta på en kjempesjanse da han førte ballen mot eget felt og ble taklet av Koopmeiners slik at Zapata var alene gjennom. Han fyrte løs, men Bailly kom mellom og blokkerte til corner.

Noen minutter senere måtte Varane gi seg. Inn kom Greenwood, og United la om. Innbytteren var tredje sist på ballen da United utlignet i det første av fire tilleggsminutter.

I den andre omgangen gjentok historien seg, og denne gang var Greenwood nest sist på ballen. I første tilleggsminutt hogg Ronaldo til og frelste United fra tap.