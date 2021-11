Blink-treneren etter hjertestansen: – Vi er preget

NTB

Stjørdals-Blinks trener Tom Dent sier at laget har vært preget etter at Sogndal-spiller Emil Pálsson falt om med hjertestans i oppgjøret mandag.

Pálsson falt om på Fosshaugane Campus etter 13 minutter i kampen mot Stjørdals-Blink mandag. Islendingen ble gjenopplivet på banen og fløyet til Haukeland universitetssjukehus like etter.

Tirsdag formiddag kom Sogndal med en oppløftene melding rundt Pálssons tilstand.

– Emil er stabil og vil utover dagen bli videre utredet og behandlet ved Haukeland universitetssjukehus, skriver Sogndal i en pressemelding.

Nå uttaler også Blink-leiren seg om situasjonen som oppsto under kampen. Blink-trener Tom Dent sier at hans lag har hatt det tøft det siste knappe døgnet.

– Vi er preget. Hvordan hver spiller prosesserer det er forskjellig, sier Dent til NTB

– Vi bestemte oss tidlig for at vi måtte være åpen om det. Vi er en åpen gruppe. Vi snakket om det på turen hjem, og vi vil snakke om det på nytt. Støtten spillerne trenger er på plass, fortsetter han.

Dent legger til at det ikke er hans lag som er ofrene her, og sier at det viktigste er at Sogndal får støtte i denne tiden.